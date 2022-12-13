Губернатор Подмосковья рассказал жителям ЖК "Гусарская баллада" о будущих соцобъектах

Андрей Воробьёв провёл встречу с местным населением, которое выбрало места для размещения детских садов, школ и поликлиник.

Жители ЖК "Гусарская баллада" в Одинцове выбрали места для размещения новых объектов социальной инфраструктуры. Решение о том, где будут построены детские сады, школа, поликлиника, а также медицинский центр, было выбрано в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщил телеканал "360".

На территории ЖК проживают 25 тыс. человек. Недавно построенный микрорайон в сво время страдал из-за действий недобросовестного застройщика ГК "Жилищный капитал", который прекратил работу на объекте в 2014 году. Правительство региона нашло новых инвестора и застройщика: благодаря их усилиям, все 29 многоэтажек ввели в эксплуатацию. Тем не менее, пока не решён вопрос с нехваткой детских садов и школ и отсутствием поликлиники.

Сначала в "Гусарской балладе" мы решили проблему обманутых дольщиков, сейчас занимаемся социальной инфраструктурой. Детский сад открыли досрочно, сегодня детки в него пошли. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что в середине недели москвичей ждёт резкое падение температуры.

Фото: Сайт губернатора Московской области