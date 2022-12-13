В середине недели москвичей ждёт резкое падение температуры

Столбики термометра вскоре опустятся до -10 градусов. На выходных возможно непродолжительное потепление.

К середине недели столбики термометра в столице РФ достигнут отметки в −10 градусов, а в Подмосковье температура максимально упадёт до −15 градусов. К выходным возможно непродолжительное потепление. Об этом телеканалу "360" заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Температура будет меняться достаточно плавно. Резкий скачок возможен только к вечеру в понедельник. Утром сегодня в Москве было −7…−8 градусов, по области — до −10…−15 градусов. А к вечеру в столице прогнозируется уже +2…+3 градуса. По области — тоже до плюсовых значений.

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео" в Москве

При этом завтра, 14 февраля, москвичей ждёт тёплый день с температурой от 0 до +2 градусов. Ночью или в первой половине дня в столице выпадет мокрый снег. После этого давление заметно возрастёт, а циклон повернётся к городу спиной.

Фото: Сайт мэра и правительства Москвы