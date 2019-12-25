Власти Петербурга обсуждают перспективы метро до 2040 года у ЖК "Цветной город" и ЖК "Ручьи"

Эти районы активно заселяются, поэтому вопрос транспортной доступности для жителей становится все более актуальным.

Транспортное развитие новых жилых районов Петербурга обсудили во время прямой линии городского правительства. О планах строительства рассказал вице-губернатор Николай Линченко в эфире телеканал "Санкт-Петербург".

По его словам, один из проектов касается северо-востока города, где в последние годы активно строятся жилые кварталы. Речь идет о возможном продлении Северного проспекта и строительстве трамвайной линии, которая пройдет через железную дорогу по новому путепроводу. Такой маршрут должен связать жилые комплексы ЖК "Цветной город" и ЖК "Ручьи" с основной транспортной сетью города и обеспечить удобный выезд на кольцевую автодорогу.

Как отметил портал "Строительный Петербург", эти районы активно заселяются, поэтому вопрос транспортной доступности для жителей становится все более актуальным. Новый трамвайный маршрут рассматривается как одно из решений, которое позволит быстрее добираться до других районов города и разгрузить автомобильные дороги.

В долгосрочной перспективе власти также рассчитывают развивать здесь метро. По словам Линченко, генеральный план Петербурга предусматривает продолжение линии подземки в сторону Полюстрово. Однако это проект на более отдаленную перспективу: с учетом проектирования и строительства метро может появиться в этой части города примерно к 2040 году.

Фото: Piter.TV