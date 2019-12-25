Управляющую компанию оштрафовали за грязные фасады дома-памятника на Профессора Попова

Кроме того, на здании появились элементы, которые не было согласованы с КГИОП.

ЖКС №2 Петроградского района оштрафовали за плохое содержание дома-памятника на улице Профессора Попова. Представитель ответчика в суд не явился. Об это 28 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сотрудники КГИОП установили, что "Жилой дом Азовско-Донского коммерческого банка (с курдонером)" содержится ненадлежащим образом: фасады загрязнены, отделочный слой разрушается, в цокольной части биопоражения. Кроме того, на фасадах разместили дополнительное оборудование, что было не согласовано с профильным ведомством Смольного. На крыше появились антенны, а в вестибюле лестничной клетки заменили радиатор отопления, причем ниже места крепления старого.

Управляющую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на реставрацию 25 фасадов домов-памятников в 2022 году выделят 1,5 млрд рублей.

Фото: citywalls.ru