На реставрацию 25 фасадов домов-памятников в 2022 году выделят 1,5 млрд рублей

На ближайшие три года в бюджете на данные цели заложено почти 4,5 миллиарда рублей.

В 2022 году на реставрацию первых 25 фасадов домов-памятников из бюджета Петербурга выделят 1,5 миллиарда рублей. Всего в программу реставрации фасадов многоквартирных домов – объектов культурного наследия IV категории сложности вошли 255 зданий. Их особенность заключается

На ближайшие три года в бюджете на данные цели заложено почти 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров.



Программа рассчитана на 10 лет. Всего в Северной столице насчитывается 22 тысячи 165 многоквартирных жилых домов, из которых 1900 – дома-памятники.

Ранее Смольный обязал управляющую компанию восстановить горельеф на Доме Орлова.

Фото (носит иллюстативный характер): КГИОП