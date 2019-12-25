Эксперты оценили возможность зерновой сделки между РФ и Западом

Между сторонами происходит не только политическое, но и экономическое противостояние.

В связи с последними событиями, зерновая сделка между Россией и Западом нааходится под большим вопросом. Такое мнение выразили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты вспомнили период Холодной войны, когда СССР и США могли сражаться, посылая свое оружие и советников в разные страны, сочетая эти действия с успешной торговлей между собой. Сейчас ситуация совершенно другая, поскольку происходит не только политическое, но и экономическое давление, отмечают телеграмеры.

Ранее эксперты оценили идею о создании газового хаба в Турции.

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