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Эксперты оценили возможность зерновой сделки между РФ и Западом
Сегодня, 16:35
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Эксперты оценили возможность зерновой сделки между РФ и Западом

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Между сторонами происходит не только политическое, но и экономическое противостояние.

В связи с последними событиями, зерновая сделка между Россией и Западом нааходится под большим вопросом. Такое мнение выразили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты вспомнили период Холодной войны, когда СССР и США могли сражаться, посылая свое оружие и советников в разные страны, сочетая эти действия с успешной торговлей между собой. Сейчас ситуация совершенно другая, поскольку происходит не только политическое, но и экономическое давление, отмечают телеграмеры. 

Ранее эксперты оценили идею о создании газового хаба в Турции.

Фото: Pxhere

Теги: зерновая сделка, мейстер, политика, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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