План требует рассмотрения в среднесрочной перспективе.

Президент РФ Владимир Путин обратился к турецкому коллеге Реджепу Эрдогану с предложением о создании нового газового хаба на территории восточной страны. Суд по заявлению министра экономики республики, такой план действительно может быть рассмотрен, однако он требует тщательной проработки. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что выгода для Турции при условии вступления в проект заключается в создании стабильной ресурсной базы для промышленности а также в получении процентов от газового транзита.

Однако создание газового хаба это вопрос не краткосрочной, а как минимум, среднесрочной перспективы: мощность "Турецкого" и "Голубого" потоков в два раза меньше потенциала "Северных". Расширение сети потребует значительного времени на проектирование и строительство, а также финансовых вложений. Telegram-канал "Мейстер"

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