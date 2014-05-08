Москва упростила процесс выплат мобилизованным через их семьи

В столице работает центр поддержки, через который можно подать заявку и решить другие вопросы, связанные с мобилизацией.

В столице РФ работают над упрощением передачи выплат мобилизованным через их близких родственников. В доме 1 по улице Сергия Радонежского больше недели работает центр поддержки, специалисты которого помогают разобраться с вопросами тех, чьи члены семьи оказались призваны. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на сайт столичного мэра Сергея Собянина.

Авторы поста напомнили, что размер выплаты составяет 50 тыс. рублей. Их можно потратить на неотложные нужды, такие как обеспечение семьи во время поиска работы, оплату учебы ребенка или закрытие кредита.

Также в центре поддержки можно проконсультироваться по поводу устройства детей мобилизованных в школы и детские сады, оформления продлёнки и дополнительного питания школьникам, передачи животных на передержку. Кроме того, можно получить психологическую помощь.

Ранее Корабельников отказался рассказать, сколько денег потратят на нужды мобилизованных в Петербурге.

Фото: Piter.TV