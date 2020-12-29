Зенитчики ЗВО перехватили более 300 воздушных объектов условного противника

Специалисты проходили комплексную тренировку.

Зенитчики ЗВО в ходе комплексной тренировки перехватили более 300 воздушных объектов условного противника, сообщили в пресс-службе ЗВО во вторник, 12 января.

Отмечается, что военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области в ходе тренировки по разведке и уничтожению целей осуществили перехват воздушных объектов условного противника. Военнослужащие совершенствовали навык сопровождения воздушных целей и уничтожении их методом электронного пуска ракет.

К проведению учений привлекли более ста военнослужащий зенитно-ракетного соединения армии и около 40 единиц вооружения и военной техники.

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Фото носит иллюстративный характер: пресс-служба ЗВО