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Зенитчики ЗВО перехватили более 300 воздушных объектов условного противника
Сегодня, 20:39
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smirenny

Зенитчики ЗВО перехватили более 300 воздушных объектов условного противника

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Специалисты проходили комплексную тренировку.

Зенитчики ЗВО в ходе комплексной  тренировки перехватили более 300 воздушных объектов условного противника, сообщили в пресс-службе ЗВО во вторник, 12 января. 

Отмечается, что военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области в ходе тренировки по разведке и уничтожению целей осуществили перехват воздушных объектов условного противника. Военнослужащие совершенствовали навык сопровождения воздушных целей и уничтожении их методом электронного пуска ракет.

К проведению учений привлекли  более ста военнослужащий зенитно-ракетного соединения армии и около 40 единиц вооружения и военной техники.

Ранее мы писали, что около 17 тысяч военнослужащих Западного военного округа сделали прививку от коронавируса.

Фото носит иллюстративный характер: пресс-служба ЗВО

Теги: зво, зенитчики зво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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vernomales
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