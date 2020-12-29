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Около 17 тысяч военнослужащих Западного военного округа сделали прививку от коронавируса
Сегодня, 11:08
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IRINA_CHALKINA

Около 17 тысяч военнослужащих Западного военного округа сделали прививку от коронавируса

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Вакцинироваться они начали в декабре 2020 года.

В Северной столице около 17 тысяч военнослужащих Западного военного округа сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Ивестно, что военные начали вакцинироваться ещё в декабре 2020 года. Первыми прививку от COVID-19 получили военные медики, которые занимаются диагностированием и лечением больных коронавирусом.

После прививку получили военнослужащие батальонных тактических групп, командный состав и те, кто несут боевое дежурство.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 30 тысяч человек.

Фото: Piter.TV

Теги: зво, коронавирус, прививки от коронавируса
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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