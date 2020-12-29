В Северной столице около 17 тысяч военнослужащих Западного военного округа сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
Ивестно, что военные начали вакцинироваться ещё в декабре 2020 года. Первыми прививку от COVID-19 получили военные медики, которые занимаются диагностированием и лечением больных коронавирусом.
После прививку получили военнослужащие батальонных тактических групп, командный состав и те, кто несут боевое дежурство.
Ранее мы сообщали о том, что за сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 30 тысяч человек.
Фото: Piter.TV
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