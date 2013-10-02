Игроки "Зенита" провели тренировку у Медного всадника

Сине-бело-голубые прибыли в центр города на автобусе в полном составе.

Во вторник, 16 августа, игроки ФК "Зенит" прибыли в Александровский сад, чтобы провести открытую тренировку у Медного всадника. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Команда в полном составе приехала в центр Северной столицы на клубном автобусе. Для тренировки на газоне выставили специальные мини-ворота.

Наблюдать за игрой футболистов мог любой желающий. По инициативе главного тренера Сергея Семака, со спортсменам получили возможность сыграть юные болельщики.

Ранее новый полузащитник ФК "Зенит" Густаво Мантуан рассказал о спортивных планах.

Фото и видео: Telegram / ФК "Зенит"