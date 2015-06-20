Новый полузащитник ФК "Зенит" Густаво Мантуан рассказал о спортивных планах

По словам футболиста, адаптироваться ему помогают коллеги из Бразилии.

Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан планирует остаться в ФК "Зенит" даже после завершения срока аренды. Об этом он сообщил телеканалу "Матч ТВ".

По словам футболиста, адаптироваться ему помогают коллеги из Бразилии. Он признался, что хочет провести в Петербурге много лет.

Раньше спортсмен играл за "Коринтианс". Однако на правах аренды произошел обмен на Юри Алберто.

Ранее на Piter.tv: "Зенит" выиграл ЦСКА в матче пятого тура Мир Российской Премьер-лиги.

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