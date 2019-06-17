"Зенит" выиграл ЦСКА в матче пятого тура Мир Российской Премьер-лиги

Голы забили Малком и Густаво Мантуан.

Сегодня, 13 августа, состоялся матч "Зенита" с ЦСКА в рамках пятого тура Мир Российской Премьер-лиги. Игра прошла на поле "Газпром Арены". Победу одержала петербургская команда. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

На поле вышли играть за "Зенит" Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родригао, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Малком и Иван Сергеев. Ворота защищал Михаил Кержаков.

На 45-й минуте гол в ворота москвичей забил Малком. На 65-й минуте "гости" ответили петербургскому клубу, мяч забил Федор Чалов. На 85-й минуте победный гол сделал новичок сине-бело-голубых Густаво Мантуан.

Наставник "Зенита" Сергей Семак поздравил игроков с победой и отметил способности нового футболиста.

Мантуану было непросто войти в эту игру, но он вышел, справился и забил прекрасный мяч. Видно, что Густаво — полноценная боевая единица, и сегодня он принес нам победу. Сергей Семак, главный тренер ФК "Зенит"

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Видео: Телеграм / ФК "Зенит"