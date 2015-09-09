Сине-бело-голубые продлили контракт с защитником Нуралы Алипом

Новое соглашение с футболистом будет действовать до конца сезона-2027/28.

Футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с защитником Нуралы Алипом. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу команды.

Новое соглашение с футболистом будет действовать до кoнца сезoна-2027/28. Клуб поздравил Нуралы с прoдлением кoнтракта, ему желают нoвых успехoв и пoбед.

Спортсмен пришел в команду в феврале 2022 года. Он перешел в петербургский клуб из "Кайрата" на правах аренды. Чуть позже удалось оформить полноценный трансфер.

В этом сезоне защитник сыграл за "сине-бело-голубых" два матча. Ранее он принял участие в 37 матчах, где забил один гол.

Ранее мы писали, что "Фламенго" вышел из переговоров с "Зенитом" по Клаудиньо.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"