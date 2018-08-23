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"Зенит" предложил Кристиану Нобоа уйти в "Сочи"
Сегодня, 7:17
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lesjasap

"Зенит" предложил Кристиану Нобоа уйти в "Сочи"

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Команда готова отправить эквадорца в Сочи, но сам игрок еще в раздумьях.

Руководство "Зенита" раздумывает над тем, стоит ли отпускать игрока Кристиана Нобоа в футбольный клуб "Сочи". Инициативу о переводе спортсмена предложили "Сочи". Оказалось, что в целом петербургская команда не против отправить 34-летнего полузащитника в другую команду. 

"Сине-бело-голубые" переживают, что опытный и взрослый иностранец может не выдержать конкуренции с молодыми. Также тренерский штаб добавил, что через год изменятся правила лимита легионеров, поэтому "Зениту" придется расстаться с некоторыми иностранцами. Еще одной каплей в море стала неудовлетворительная игра спортсмена в матче за "Суперкубок" против "Локомотива". Его пришлось заменить на поле. Сам эквадорец пока что не принял решение об отъезде.

Кристиан Нобоа пришел в команду в 2017 году, но сразу же на год был арендован в "Рубин". 

Отметим, что на данный момент известно,что из "Зенита" в "Сочи" уже перешли несколько игроков. Среди них - Полоз, Набиуллин, Цаллагов и Новосельцев.

Напомним, что клуб "Сочи" дебютирует в РПЛ в 2019 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" представил своих новых игроков - Дугласа и Сутормина.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

Теги: кристиан нобоа, сочи
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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