Репортаж: "Зенит" всухую разгромил шотландский "Селтик"

Футболисты "Зенита" пообщались с Питер.ТВ о прошедшем матче с шотландцами. Они рассказали, чего не хватило петербуржцем в первой игре, которая состоялась в Глазго.

В минувший четверг, 22 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы петербургский "Зенит" с разгромным счетом 3:0 обыграл шотландский "Селтик". Авторами голов стали: 7’ Бранислав Иванович, 27’ Далер Кузяев и 61’ Александр Кокорин. Безусловно, такой футбол не мог не порадовать болельщиков сине-бело-голубых.

Напомним, что на первый домашний матч 2018 года собралось более 50 тысяч человек.

Ранее piter.tv передавал, что появилось видео с 1/16 финала Лиги Европы: "Зенит" одержал неоспоримую победу над "Селтиком" 3:0.