Ночь музеев-2021: личный опыт Piter.TV

Наши журналисты решили зафиксировать лично, чем для них запомнились маршруты по городским музеям в год, когда важное культурное событие вернулось после пандемии.

В ночь на 23 мая петербуржцы решили посетить множество музеев и культурных заведений, которые открыли свои двери в честь профессионального праздника. Наша редакция подготовила 10 вариантов маршрутов между локациями.

Как Piter.tv рассказали организаторы, насладиться искусством пришли 20 тысяч петербуржцев. Общее количество посещений составило 73 тысячи. Примечательной чертой этого года стало то, что людей принимали в учреждениях культуры по сеансам. Ключевая тема программ музеев в этом году – "Звук". Многие музеи подготовили аудиогиды к выставкам.

Редакция Piter.tv решила посвятить отдельный материал тому, как "Ночь музеев" выглядит изнутри – в перспективе вкусов и впечатлений горожан, которые соскучились по событию после его отмены в 2020 году. Наш репортаж из Ленинградского зоопарка и Библиотеки комиксов можно посмотреть по ссылке. Спойлер – маршруты наших корреспондентов пересеклись в некоторых точках.

Анастасия Миллер, корреспондент

Значительно опечалила в музейную ночь работа метро по обычному графику. Этот факт действительно ввёл в тоску, когда захотела отправиться домой в час ночи – пришлось отдать 850 рублей из кармана на такси.

Первая остановка – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Было заявлено, что сотрудники музея предоставили петербуржцам уникальную возможность не только увидеть, но и услышать экспонаты: звуки животных и народных инструментов. Для этого необходимо было скачать специальное приложение, найти музей и включить аудиогид "На музейной волне". Аудиогид как раз оказался интересным дополнением к опыту прогулки по музею.

Конечно, в "Ночь музеев" для жителей и гостей Северной столицы были открыты несколько залов с уникальными выставками. Странным показалось соседство выставки этнографической направленности с научно-естественной экспозицией.

В этом году Ночь музеев существенно отличалась по сравнению с 2019 годом. Во всех музеях в центре города (как очевидец) было всё четко организовано. Если люди стоят в очереди, то по времени. Не было ни задержек, ни выяснений отношений между гражданами. Приходишь к 18 часам – тебя запускают к указанному времени.

Приятно порадовал тот факт, что в моих локациях петербуржцы соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы. Каждый знал, что нужно надеть ту же маску при входе в музей, даже не пришлось заставлять.

Сотрудники Библиотеки книжной графики и комиксов подготовили достойную программу: лекцию про звуки в комиксах, открытую запись подкаста, экскурсии. Но больше всего удовольствия доставил мастер-класс по лепке из воска – лепка для меня - дело максимально непривычное, но было интересно.

В Большой зал Филармонии им. Д. Д. Шостаковича удалось попасть вовремя, несмотря на беспокойство коллег.

В этом году программа акции была приурочена к 130-летию со дня рождения русского писателя Михаила Булгакова.

Конечно, я ждала большего, когда получила на концерте часть не концерта, а мелодекламации – зрителям читали отрывки из "Мастера и Маргариты". Но на вкус и цвет товарища нет!

Федор Быков, шеф-редактор сайта

Просидев 2020-й год в большинстве своем дома, было большой радостью вернуться к людям. Конечно, первым впечатлением был шок – оказалось, что интересно вернуться к нормальной жизни не только тебе. Очередь за 15 минут до открытия для посетителей в Летнем саду задала общее настроение ажиотажа, от него никуда не деться.

Однако за счет сравнительно быстрого сканирования QR-кодов от неприятных ощущений удалось избавиться и множество горожан, среди которых были и семьи с детьми, смогли попасть в сад.

Приятным дополнением стал аудиогид по скульптурам сада, который дополняла классическая музыка. Отказавшихся гулять по саду с телефонами и наушниками развлекала концертная программа на одной из сцен, а в целом визит оставил очень приятное впечатление.

Ошибкой оказалось планировать визит только на час – следующей остановкой был запланирован Большой зал Филармонии. Предполагаю, что такую ошибку допустил не только я, но на ошибках учатся.

Прорываться в филармонию приходилось черед внушительную очередь, которая ближе к началу концерта (а у меня было 20:00) разрослась еще больше. О социальной дистанции речи практически не шло, рекомендации сотрудников зала о ношении масок на входе горожане слушали, но в самом зале приспускали. Много кто успел привиться? Вопрос остается открытым.

Организаторы честно старались угнаться за логистикой, управляя потоками людей, которые приходили и уходили ровно к началу следующего сеанса. Но очевидное пришлось признать – в ночи в соцсетях было объявлено, что сдвиг в программе составил 20 минут. Прийти на свой сеанс можно было позже, либо на поздний сеанс пускали по билету на более ранний. Площадка принесла извинения, думаю, в следующий раз выводы будут сделаны.

Олеся Сапожникова, корреспондент

Для меня ночь музеев началась в 21 час. Первым пунктом в маршруте стал Музей театрального и музыкального искусства на Зодчего Росси, где проходила читка от "Социально-художественного театра". Актёры выбрали представить зрителям работу Овидия об искусстве любви.

Всё было бы замечательно, если бы не одно "но". Оказалось, что мероприятие было рассчитано на час, хотя в программе при покупке билетов было указано полчаса. Из-за этой неточности мне пришлось пропустить половину читки, чтобы успеть попасть во вторую локацию маршрута. Скажу честно, лучше бы я осталась.

Из первого музея я направилась в Шереметьевский дворец на программу "Музыкальная гармония театра". Ну, как во дворец. Оказалось, что мы в сам дворец не попадём, ведь экскурсия подразумевает посещение одного только флигеля. Неприятно. Главное, об этом также не указывалось при покупке билета – только в одном из абзацев на сайте. При этом тайминг по входу в музей был соблюден, как и санитарные ограничения.

Моя экскурсия подразумевала посещение четырех небольших залов с экспонатами, созданными театральным художником. В первом зале нас ждал сюрприз в виде мини-выступления музыканта на японском инструменте кото.

Оно длилось около 15 минут и стало самым запоминающимся в данной программе. Органично расставленные экспонаты задали нужную атмосферу вечера. После беглого рассказа о работах художника, нас отвели в комнату, где проводился мастер-класс по созданию модулей. Это особые подвижные декоративные конструкции, выполненные в стиле работ известного театрального художника Эмиля Капелюша.

Не все гости остались довольны программой, так как они, как и я, надеялись попасть в сам дворец, а не провести вечер за поделками.

Большинство не стало присоединяться к этой работе, покинув сразу после выставки. Однако несколько человек остались, включая посетителей с детьми. Я не стала долго задерживаться на втором пункте маршрута, так как мне уже сообщили об огромных очередях в Филармонию.

Именно там располагался мой третий пункт "Ночи музеев". Я понадеялась, что смогу попасть на джазовый концерт, который должен был стартовать в полночь. К зданию по Михайловский улице я подошла примерно за полчаса до начала мероприятия и сразу же поняла, что не смогу попасть внутрь. Проходя толпу, услышала, как люди говорят о том, что в очереди стоят люди, у которых билеты были ещё на 23 часа. Однако все концерты задерживаются. Около Филармонии я встретилась с другом, с которым мы должны были провести оставшуюся ночь. Коллегиально мы решили, что нет смысла несколько часов стоять у здания и не спеша отправились к следующему пункту.

В три часа ночи у нас были билеты на программу в Планетарии в Александровском парке. На этом моменте хочу остановиться отдельно. У меня были большие вопросы к тому, как мы попадём в туда.

Если бы план с Филармонией удался и мы бы сходили на концерт, то пришлось бы ждать сведения мостов. Здесь меня смущает несколько пунктов. Во-первых, программа Планетария проходила каждые 1,5 часа.

По моему мнению, можно было заранее предусмотреть начало программы, так, чтобы люди из центра смогли добраться до него во время временного сведения мостов. Даже если ступить на Дворцовый мост ровно в 2.50, то за десять минут никак невозможно добраться до Планетария, программа которого начинается в 3 часа утра. Получается, попасть туда могли только люди, гулявшие по Петроградской стороне и Васильевскому острову.

При этом билеты в планетарий оказались раскуплены, но в зале было достаточно свободных мест. Видимо, не все смогли добраться. Нам просто "повезло", что филармония была практически заблокирована на вход. Билеты пропали, но зато мы вдоволь нагулялись по ночному городу.

После выхода из Планетария я удивилась. Мы заходили в него в непроглядную ночь, я на выходе спустя 40 минут город встретил нас настоящим светлым утром, с росой и туманом. Завершающим пунктом нашего маршрута был Музей Артиллерии, поэтому мы направились в сторону Петропавловской крепости.

Удалось увидеть потрясающий рассвет. Жаль, что территория Заячьего острова была закрыта до 6 часов утра, поэтому мы не успели насладиться утром с пляжа.

Мы дошли до музея Артиллерии в пятом часу утра. Охранники разрешили нам прогуляться по территории пораньше, за что им отдельная благодарность, хотя билеты у нас были куплены на сеанс в 4.30. Я впервые оказалась в данном музее, он впечатлил своим размахом и габаритами представленного вооружения. Но и здесь были свои недочёты.

В ночное время открытыми для посетителей оказались только два зала на первом этаже. Попасть на 2 и 3 этажи не представлялось возможным, а на главной лестнице красовалась табличка "закрыто". Конечно, я расстроилась, так как хотелось увидеть всю экспозицию. Тем более обойти два зала получилось быстро, хотя заявленное время посещения музея ограничивалось часом. С другой стороны, этот пункт стал для многих спасением в ожидании открытия метро. Гости разместились в коридоре на стульях. Многие спали, другие пытались согреться чаем и кофе, принесенными с собой в термосах.

У меня остались двоякие впечатления от Ночи музеев. С одной стороны, организация во многих местах хромала и была непродуманной. Неужели толп у филармонии невозможно было избежать заранее? Ведь "Ночь музеев" проводится не первый год. Конечно, мелкие косяки на местах можно простить.

Все мы люди и все устаем, особенно, когда приходится работать по ночам и менять свой график ради таких мероприятий. Я не смогу сказать, что сама ночь мне не понравилась, но для меня сделала моя компания, с которой я была. Как мне кажется, "Ночь музеев" является чем-то вроде состояния души, в котором ты целенаправленно готовишься к возможным трудностям и приключениям, о которых будешь вспоминать до следующего года.

Фото: Piter.TV