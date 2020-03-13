Петербуржцы и гости города посетили 140 площадок в "Ночь музеев"

В этом году "Ночь музеев" посетило рекордное количество людей.

В ночь с 17 на 18 мая Санкт-Петербург в очередной раз стал столицей музейного марафона. В рамках ежегодной акции "Ночь музеев" свои двери для посетителей открыли 140 культурных площадок — музеи, галереи, библиотеки и концертные залы работали с 18:00 до 6:00 утра.

Тема этого года — "Герои" — нашла оригинальное воплощение в разных учреждениях. В Центре истории автотранспорта её интерпретировали как "киногерои", представив автомобили, снимавшиеся в известных фильмах. Сотрудники музея оживили экспозицию, разыгрывая знаменитые кинематографические сцены с участием машин. Особое внимание уделили и автомобилям-участникам Великой Отечественной войны.

Ранее Piter.TV сообщал, что петергофскую усадьбу XIX века выставят на торги за 93 тыс. рублей.

Фото: ВКонтакте / Ночь музеев. Санкт-Петербург