Видео с 1/16 финала Лиги Европы: "Зенит" одержал неоспоримую победу над "Селтиком" 3:0

"Зенит" всухую обыграл шотландский "Селтик".

Сегодня, 22 февраля, ФК "Зенит" одержал победу над шотландским "Селтиком" со счётом 3:0.

Создав ещё несколько опасных моментов, шотландцам не удалось пробить оборону Лунева. 61 минута и Александр Кокорин ставит точку в этом противостоянии. По итогам двух встреч петербуржцы проходят дальше.

По результатам первого тайма ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенит" забил два безответных мяча.

Авторами голов стали защитник Бранислав Иванович (7 минута) и полузащитник Далер Кузяев (27 минута).

Во втором тайме 3-й гол забил Кокорин на 61-й минуте.

Напомним, что первая игра, прошедшая 15 февраля в Глазго, завершилась в пользу "Селтика" 1:0. Таким образом, для выхода в следующий раунд "Зениту" сегодня нужно было сохранить разницу минимум в один мяч. Что у них получилось безупречно.

Следующий матч команда "Зенит" проведёт 3 марта против команды "Амкар".

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"