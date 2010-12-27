Зенит: "Когда ты единственный, кто выбил Сульшера из еврокубков"

"Зенит" обыграл прошлую команду коуча в квалификационном раунде Лиги Европы.

Петербургский "Зенит" прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над французским "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги Чемпионов (3:1). В социальных сетях клуб с Невы напомнинил, наставнику "красных дьяволов", что в этом сезоне "сине-бело-голубые" были единственными, кому удалось одолеть подопечных Уле-Гуннара Сульшера.

То чувство, когда ты — единственная команда, которая обыграла коллектив Сульшера в плей-офф еврокубков в нынешнем сезоне

— говорится в Twitter "Зенита".

Речь идёт не об английском гранте, которым в данный момент руководит норвежец. До прихода в МЮ, он возглавлял шведский "Мельде" , который "Зенит" обыграл по сумме двух встреч в квалификационном раунде Лиги Европы летом прошлого года.



Напомним, что Сульшер возглавил команду из Манчестера в декабре 2018 года. С момента назначения коуча команда потерпела лишь одно поражение и смогла возобновить борьбу за место в Лиге Чемпионов 2020, а сам наставник был признан АПЛ лучшим тренером января. В плей-офф нынешней ЛЧ команда Сульшера выбила французский "ПСЖ" и прошла в 1/4 финала.



Ранее на Piter.TV: Тренер "Вильярреала" пообещал дать бой "Зениту" 7 марта

Фото: Getty Images