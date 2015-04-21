Тренер "Вильярреала" пообещал дать бой "Зениту" 7 марта

Хавьер Кальехо рассказал о футбольном противостоянии, которое ожидает болельщиков уже вечером.

Главный тренер испанской команды "Вильярреал" прокомментировал силы соперника по следующему матчу в Лиге Европы. По мнению Хавьера Кальехо, "Зенит" является достойным соперником, но испанцы собираются дать ему бой. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Мы все в предвкушении матча. "Зенит" – команда очень опытных, высококлассных футболистов, которые много играли в международных турнирах. Но мы готовы их ранить тем оружием, что у нас есть добавил специалист

Также специалист заметил успешный зимний трансфер команды "сине-бело-голубых", Эксперт добавил, что клуб пополнился хорошими игроками, которые должны повысить качество игры.

В "Зените" много талантливых футболистов, они любят доминировать на поле. У вас сильные нападающие, если до них доходит мяч, то очень опасны у чужих ворот резюмировал Хавьер Кальехо

В свою очередь "Вильярреал" выпустит на поле футболистов, которые на часто сражаются в рамках Лиги Европы. Талантливых игроков берегут для особенного случая.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"