Землю в собственность по программе "Гектар" получили 23 тыс. человек

Эльвира Нургалиева рассказала о мотивации для граждан, которые стали участниками госпрограммы.

Земельные участки в собственность по государственной программе "Гектар" получили уже 23 тысяч человек. Соответствующими статистическими данными с участниками сессии "Земля дальневосточная: мой дом - моя крепость", организованной на полях Восточного экономического форума, сделала заместитель российского министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева. Чиновница пояснила, что часто участки имеют высокую стоимость, поэтому программа дает гражданам не только создать там дом, но и также повышает уровень благосостояния людей.

Сегодня мы можем говорить о том, что мы полноценно вошли во второй крупный такт развития программы "Гектар", когда первые получатели, которые самые первые рискнули, первопроходцы этой программы, уже пройдя пятилетний период, оформляют участки в собственность. Если сегодня у нас участников программы "Гектар" более 120 тыс. уже на сегодня, то из них 23 тыс. стали собственниками. Эльвира Нургалиева, замглавы Минвостокразвития

Эксперт пояснила, что половины участников говорит, что ключевой их интерес - в строительстве собственного дома для семьи. Таким образом власти страны помогают решить региону демографическую задачу. Эльвира Нургалиева напомнила, что участники программы на протяжении пяти лет осваивали и приняли решение теперь оформить в собственность, платить налоги уже как на собственное имущество.

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Фото и видео: Восточный экономический форум