Кабмин рассмотрит законопроекты для стимулирования строительства жилья на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по Дальнему Востоку заявил, что российское правительство в ближайшее время рассмотрит пакет законопроектов, которые должны стимулировать строительство жилья на Дальнем Востоке.
Премьер подчеркнул, что с помощью новых законов некоторые процедуры в этой сфере должны стать проще. Мишустин сказал также, что ряд специальных инструментов, которые были созданы для переезда людей и жилищных вопросов, показывает хорошие результаты. Речь идет про программы "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека".
По словам главы правительства, уже прядка 100 тыс. человек получили земельные участки.
Уже осваиваются более 68 тыс. га, а улучшить свои жилищные условия смогли почти 33 тыс. дальневосточников.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
При этом Мишустин считает, что в данной сфере ситуация остается непростой, а стоимость "квадрата" в ДФО выше примерно на 15% по сравнению с другими регионами.
Михаил Мишустин также заявил о необходимости создания условий для опережающего развития Дальнего Востока.
Видео: Правительство России
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