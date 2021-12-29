Мишустин заявил о необходимости создания условий для опережающего развития Дальнего Востока

Он подчеркнул, что все мероприятия были отражены в нацпрограмме социально-экономического развития региона.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии заявил, что необходимо создать условия для опережающего роста качества жизни на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что все мероприятия были отражены в национальной программе социально-экономического развития региона на ближайшие 13 лет.

По словам Мишустина, программа была запущена год назад, а в 2022 году на эти цели выделено более 100 млрд рублей.

Основная цель программы - обеспечить приток людей в Дальневосточные субъекты. А для этого, конечно, требуется создать условия для опережающего роста качества жизни. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, особое внимание необходимо уделить модернизации первичного звена здравоохранения, а также программе "Дальневосточный гектар" и программе "Дальневосточная ипотека".

Мишустни заявил также, что ждет предложений, который помогут улучшить качество жизни на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что президенту доложат об итогах этой сессии.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков призвал Запад не беспокоиться по поводу совместных учений России и Белоруссии.

Фото: government.ru