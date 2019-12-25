Земли под устаревшими котельными в Петербурге отдадут под общественные пространства

Данное решение несет с собой экономию городу, отметил губернатор Петербурга.

Участки внутри жилых кварталов, где располагаются старые котельные, построенные в советское время, можно отдавать под общественные пространства. С этой инициативой выступил во время объезда 26 сентября губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что так территории освободятся от устаревших зданий. Это может принести экономию городу и горожанам деньги после реконструкции ряда котельных. Их переключат на монополистов, которые поставляют тепло, отметил губернатор.

Беглов напомнил, что есть централизованные источники тепла, которые можно использовать. Поставлена задача достичь хотя бы на первом этапе 25% экономии за счёт замены теплоисточника. Это большие деньги для Петербурга, отметил градоначальник.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга оценил ход работ на водопроводной сети на Ленинском проспекте. Ремонтируется участок от проспекта Маршала Жукова до улицы Доблести. Объект готов на 80%.

Фото: Telegram / Пул 78