Ускорены работы по замене водопроводной сети на углу Ленинского и Маршала Жукова

Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу, 26 сентября оценил ход работ на водопроводной сети на Ленинском проспекте. Ремонтируется участок от проспекта Маршала Жукова до улицы Доблести. Данная сеть обеспечивает водой дома в ЖК "Балтийская жемчужина" и кварталы юго-запада Красносельского района.
Необходима замена 2,7 километров труб, которым более 40 лет. Срок служб новых – полвека. В настоящее время объект готов на 80%, отметил губернатор. Предполагается, что работы будут завершены в ноябре, на пять месяцев раньше запланированного срока снимут ограничения движения на Ленинском проспекте.
Строители ускорились, сохранив качество работ
– сказал градоначальник.
Первоначальная дата завершения проекта – 30 апреля 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга выпустил специальное обращение ко Всемирному дню туризма.
Фото: Telegram / Пул 78
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