Ускорены работы по замене водопроводной сети на углу Ленинского и Маршала Жукова

Объект готов на 80%.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу, 26 сентября оценил ход работ на водопроводной сети на Ленинском проспекте. Ремонтируется участок от проспекта Маршала Жукова до улицы Доблести. Данная сеть обеспечивает водой дома в ЖК "Балтийская жемчужина" и кварталы юго-запада Красносельского района.

Необходима замена 2,7 километров труб, которым более 40 лет. Срок служб новых – полвека. В настоящее время объект готов на 80%, отметил губернатор. Предполагается, что работы будут завершены в ноябре, на пять месяцев раньше запланированного срока снимут ограничения движения на Ленинском проспекте.

Строители ускорились, сохранив качество работ – сказал градоначальник.

Первоначальная дата завершения проекта – 30 апреля 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга выпустил специальное обращение ко Всемирному дню туризма.

Фото: Telegram / Пул 78