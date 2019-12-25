Магнитуда толчков составила 3,7 балла.

Землетрясение произошло в Черном море у берега Анапы. Подземные толчки местные специалисты зафиксировали около 09:30 утра в субботу 11 сентября. В пресс-службе регионального управления МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что всплеск сейсмической активности находился на территории курорта.Магнитуда опасного стихийного явления составила 3.7 условных единицы.

Произошло землетрясение магнитудой 3.7 условных единиц, на глубине 10 километров. Ближайший населенный пункт от эпицентра - город Анапа в 50 километрах, на поверхности толчки не ощущались. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Эксперты уточнили, что на жизнь города инцидент никак не повлиял. Жители региона даже не почувствовали подземных толчков. Также не было разрушений.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у Акапулько.

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