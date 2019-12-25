В Ереване с полок магазинов попадали продукты.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении. Об этом рассказали представители регионального МЧС. Специалисты утверждают, что в эпицентре стихийного явления магнитуда составила до семи баллов. Жители Еревана рассказали, что в городе наблюдаются перебои с мобильной связью и Интернетом. Очевидцы рассказали, что из-за сильных подземных толчков в магазинах с торговых полок попадали продукты.

На Байкале произошло землетрясение мощностью шесть баллов.

Фото: Telegram/Раньше всех. Ну почти