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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении
Сегодня, 15:04
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lesjasap

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении

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В Ереване с полок магазинов попадали продукты.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении. Об этом рассказали представители регионального МЧС. Специалисты утверждают, что в эпицентре стихийного явления магнитуда составила до семи баллов. Жители Еревана рассказали, что в городе наблюдаются перебои с мобильной связью и Интернетом. Очевидцы рассказали, что из-за сильных подземных толчков в магазинах с торговых полок попадали продукты.

На Байкале произошло землетрясение мощностью шесть баллов.

Фото: Telegram/Раньше всех. Ну почти

Теги: армения, землетрясение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Biplob
Сегодня 15:13

Nice Article

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