На Байкале произошло землетрясение мощностью шесть баллов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.
Инцидент произошел 7 февраля в 00:10 по иркутскому времени (6 февраля 19:10 мск). Очевидцы пожаловались на подземные толчки в районе Байкала. В Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН подтвердили эту информацию чуть позже.
В 25 населенных пунктах республики и соседней Иркутской области ощущались толчки от четырех до шести баллов. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует.
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Фото: pixabay
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