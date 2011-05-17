Интенсивность толчков в 43 километрах от Кабанска (Бурятия) составила четыре балла, в Улан-Удэ и в поселке Хужир на острове Ольхон на Байкале – три балла, в Иркутске – два балла.

На Байкале произошло землетрясение мощностью шесть баллов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел 7 февраля в 00:10 по иркутскому времени (6 февраля 19:10 мск). Очевидцы пожаловались на подземные толчки в районе Байкала. В Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН подтвердили эту информацию чуть позже.

В 25 населенных пунктах республики и соседней Иркутской области ощущались толчки от четырех до шести баллов. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

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