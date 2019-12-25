Земельный участок и восемь зданий в Петергофе продадут под новую туристическую зону

В среду, 18 ноября, стало известно, что в Петергофе выставили на торги земельный участок и восемь зданий. Об этом сообщает "Интерфакс".
На продажу выставлен крупный земельный комплекс, расположенной в лесном массиве рядом с Финским заливом и музеем-заповедником "Петергоф". Отмечаетя, что соответствующий участок подходит для создания там объектов туризма.
Площадь участка составляет 4,6 га.
Ранее мы сообщали о том, что здание на Конюшенной площади уйдет с молотка из-за банкротства собственника.
Фото:pixabay
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