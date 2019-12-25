Земельный участок и восемь зданий в Петергофе продадут под новую туристическую зону

Площадь выставленного на торги земельного участка составляет 4,6 га.

В среду, 18 ноября, стало известно, что в Петергофе выставили на торги земельный участок и восемь зданий. Об этом сообщает "Интерфакс".

На продажу выставлен крупный земельный комплекс, расположенной в лесном массиве рядом с Финским заливом и музеем-заповедником "Петергоф". Отмечаетя, что соответствующий участок подходит для создания там объектов туризма.

Площадь участка составляет 4,6 га.

Ранее мы сообщали о том, что здание на Конюшенной площади уйдет с молотка из-за банкротства собственника.

Фото:pixabay