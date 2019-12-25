Здание на Конюшенной площади уйдет с молотка из-за банкротства собственника

Здание находится в перечне объектов культурного наследия местного значения.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что в Петербурге продадут здание на Конюшенной площади. Объект находится на первой линии набережной канала Грибоедова.

В Едином реестре сведений о банкротстве заявили, что в состав лота вошло пятиэтажное здание на территории. Также с молотка уйдет участок размером 3372 квадратных метров и наружные сети канализации и водопровода.

Отметим, что здание на Конюшенной площади находится в перечне объектов культурного наследия местного значения.

Ранее мы сообщали о том, что на поддержку трудоустройства петербуржцев во время пандемии потратят 47 млн рублей.

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