Земельные участки в Петербурге подорожали минимум на 30%

Стоимость самых востребованных и ликвидных лотов выросла в разы.

В среду, 28 июля, консалтинговый центр "Петербургская Недвижимость" (Setl Group) поделился с Piter.tv данными, согласно которым земельные участки в Петербурге и пригородах с начала 2020 года подорожали минимум на 25-30%.

По словам руководителя центра Ольги Трошевой, в среднем по всем типам лотов, без учета особенностей земельных участков, цена выросла до 31 тыс. руб./кв. м улучшений, хотя ранее много лет варьировалась в диапазоне 20-25 тыс. рублей.

Специалисты предполагают, что это вызвано ограниченным предложением на земельном рынке. Трошева отметила, что из-за дефицита привлекательных "пятен", по итогам первого полугодия 2021 года зафиксировано снижение числа сделок по участкам с исходно-разрешительной документацией до 10% с 30-40% в более ранние периоды.

За первые полгода объем реализации земельных участков в городе и пригородах составил около 200 га, на которых можно возвести 2,2 млн кв. м жилой недвижимости. В 2021 году в месяц на земельном рынке заключалось 5-6 сделок.

Среди самых популярных локаций эксперты Консалтингового центра назвали Лиговский проспект, Васильевский остров, Петроградскую сторону, проспекты Энергетиков и Шаумяна, Шушары.

Ранее мы писали, что доля ипотечных сделок на первичном рынке Петербурга доходит до 80%.

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