Доля ипотечных сделок на первичном рынке Петербурга доходит до 80%

Спрос на покупку инфекции вырос на 15,45%.

Во вторник, 27 июля, эксперты инвестиционной компании Garnet поделились с Piter.tv итогами первого полугодия на рынке ипотеки Петербурга.

По словам совладельца компании Екатерины Сивовой, за первые полгода спрос на покупку недвижимости с помощью ипотеки в городе вырос на 15.45% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Так, в сегменте новостроек спрос вырос на 46,1%. Недвижимость на вторичном рынке тоже выросла, но на 27,07%.

На первое полугодие прошлого года пришлась первая волна пандемии и различные ограничения. В итоге это привело к тому, что люди были серьёзно напуганы, происходящими событиями, и не очень охотно брали ипотеку. В начале 2021 года ограничения были ослаблены. Это привело к активизации ипотечного спроса. Роль сыграл стимул в виде скорого окончания действия программы льготной ипотеки. Екатерина Сивова

Несмотря на пандемию, ипотека остается востребованным банковским продуктом на рынке. Доля сделок с участием заёмных средств доходит до 80%.

Ранее мы писали, что эксперты объяснили, почему в России резко упал спрос на льготную ипотеку.

Фото: Piter.tv