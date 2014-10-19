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Доля ипотечных сделок на первичном рынке Петербурга доходит до 80%
Сегодня, 17:35
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Доля ипотечных сделок на первичном рынке Петербурга доходит до 80%

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Спрос на покупку инфекции вырос на 15,45%.

Во вторник, 27 июля, эксперты инвестиционной компании Garnet поделились с Piter.tv итогами первого полугодия на рынке ипотеки Петербурга. 

По словам совладельца компании Екатерины Сивовой, за первые полгода спрос на покупку недвижимости с помощью ипотеки в городе вырос на 15.45% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Так, в сегменте новостроек спрос вырос на 46,1%. Недвижимость на вторичном рынке тоже выросла, но на 27,07%.

На первое полугодие прошлого года пришлась первая волна пандемии и различные ограничения. В итоге это привело к тому, что люди были серьёзно напуганы, происходящими событиями, и не очень охотно брали ипотеку. В начале 2021 года ограничения были ослаблены. Это привело к активизации ипотечного спроса. Роль сыграл стимул в виде скорого окончания действия программы льготной ипотеки.

Екатерина Сивова

Несмотря на пандемию, ипотека остается востребованным банковским продуктом на рынке. Доля сделок с участием заёмных средств доходит до 80%. 

Ранее мы писали, что эксперты объяснили, почему в России резко упал спрос на льготную ипотеку.

Фото: Piter.tv

Теги: ипотека, недвижимость, первичный рынок недвижимости, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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