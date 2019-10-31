Политики считают, что ему надо начинать восстанавливать отношения с Россией.

Владимиру Зеленскому посоветовали не тратить время на "реинтеграцию" Крыма. Глава комитета парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что главе Украины следует заняться вопросом восстановления отношений с Россией. Об этом сообщили "РИА Новости".

Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает. Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей...Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно заявил политик

Ранее президент Украины рассказал, что собирается провести программу, которая вернет полуостров. Она будет запущена после завершения военного конфликта на Донбассе. Государство займется стратегией безопасной реинтеграции Крыма. Уже определены основные пункты: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, способность реализации. Все предложения будут вынесены на общественные обсуждения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин высказался о встрече Зеленского с националистами на Украине.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ VOA News, UkeTube, The Circus on SHOWTIME, Daily Mail.