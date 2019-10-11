Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Политик продолжает считать ситуацию с полуостровом "сложной".

Владимир Зеленский признал, что в украинском Крыму "не было цивилизации и инфраструктуры". Политик добавил, что сейчас по поводу полуострова "в целом все сложно".Он отметил, что ситуация будет зависеть от людей, которые там живут.

Мы любили Крым, потому что он наш, ехали туда, потому что любили его напомнил спикер

В 2014 году местные жители провели референдум, по итогам которого Крым воссоединился с Россией. До сих пор в Киеве отказываются признавать полуостров частью России.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ Timelab Pro, Зе!Президент