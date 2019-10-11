Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией

Президент не понимает, почему рейсы не возобновлены.

Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщил ТАСС.По мнению президента Украины, это странно, что поезда в Россию ходят, а самолеты не летают. Политик добавил, что из-за этого местные авиакомпании банкротятся.

Напомним, что рейсы между государствами прекратились с октября 2015 года. Инициатором закрытия воздушного пространства для россиян выступили украинские власти. Во время правления Петра Порошенко также рассматривался вопрос полного запрета на ж/д сообщение между Украиной и Россией.

В прошлом году по железной дороге поезда перевезли туда-обратно 772,9 тысяч пассажиров.Этот показатель на 20 процентов меньше, чем компании перевезли в 2017 году. Вместе с этим зафиксирован значительный рост автобусных маршрутов. На последних поездка пассажирам обходится в два раза дешевле.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский отказался публиковать стенограмму переговоров с Путиным.

Фото: Pixabay.com

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