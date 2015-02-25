Надежда Савченко оценила пиар со стороны президента Украины.

Украинского президента Владимира Зеленского предупредили фразой "позавидует Януковичу". Такое заявление в эфире местного телеканала "Перший незалежний" сделала бывший парламентарий Верховной Рады Надежда Савченко. Специалист рассказала журналистам о том, что высокие рыночные цены на газ и жесткое законодательство приведет к негативным последствиям для главы государства. Политик сомневается в том, что украинские потребители будут в состоянии покупать топливо по его текущей цене.

Как мы сможем приобретать по тысяче долларов за тысячу кубометров? Мне очень интересно знать. Надежда Савченко, экс-украинский депутат

Надежда Савченко подчеркнула, что на Украине только можно предполагать, как поведет себя Владимир Зеленский в этой ситуации. По мнению политика, глава государства станет пиариться и "бить кулачком", предупреждая чиновников не допустить повышения цен на газ для населения. По словам экс-депутата, разницу в стоимости топлива придется оплачивать местным правительствам. Подобную ситуацию спикер считает "капканом", так как власти не способны будут адекватно функционировать в ней.

Савченко рассказала об утвержденной в США военной стратегии Украины.

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