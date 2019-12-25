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Савченко рассказала об утвержденной в США военной стратегии Украины
Сегодня, 14:32
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Савченко рассказала об утвержденной в США военной стратегии Украины

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Украинский политик оценила зависимость Зеленского от США.

Бывший украинский депутат Надежда Савченко рассказала об утвержденной в США военной стратегии Украины. В эфире местного телеканала "Украина-24" политик заметила, что киевский документ проходил через утверждение американскими представителями. По мнению экс-парламентария, данная стратегия способна втянуть государство в конфликт с ядерными державами.

Военная стратегия утверждалась посольством США. Иначе у нас президент Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом.

Надежда Савченко, экс-депутат Украины

Напомним, что 25 марта 2021 года Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины. Программа предусматривает членство страны в Североатлантическом военном альянсе, а также цель, связанную с прекращением временной оккупации полуострова Крым Россией. Там же говорится о том, что Киев готов сдерживать российскую агрессию.

Украина и США увидели в "Северном потоке - 2" угрозу энергетической безопасности.

Фото: Pixabay.com

Теги: военная стратегия, надежда савченко
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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