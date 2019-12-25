В альянсе опасаются новой демонстрации разногласий в случае возникновения напряженности с Трампом.

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласят на саммит НАТО в Гааге, который пройдет в июне. Об этом сообщает порта Euractiv со ссылкой на источники.

Отмечается, что в альянсе опасаются новой демонстрации разногласий в случае возникновения напряженности с президентом США Дональдом Трампом. Повестку дня саммита НАТО включает только одну полную сессию, которая будет включать переговоры только между 32 странами. Также сообщается, что Белый дом выразил сомнения в необходимости "посвящать отдельный пункт повестки дня украинскому президенту".

Ранее мы сообщали, что президент Бразилии намерен передать Путину просьбы Киева о переговорах.

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