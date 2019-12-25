Президент Бразилии намерен передать Путину просьбы Киева о переговорах

По его словам, он собирается вернуться в Москву по окончании своего визита в Китай.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен передать президенту РФ Владимиру Путину просьбы Киева о переговорах. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине.

По словам бразильского лидера, он намерен вернуться в Москву по окончании своего визита в Китай. Он подчеркнул, что собирается поговорить с Путины по теме возможных переговорах с Украиной. Также Лула да Силва рассказал о звонке, который поступил министру иностранных дел Бразилии от главы украинского МИД.

Тот сообщил, что Зеленский хотел бы, чтобы я попросил Путина узнать, готов ли он заключить мирное соглашение. Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Ранее Лула да Силва предложил Путину помощь по урегулированию на Украине.

Фото: YouTube/ Lula