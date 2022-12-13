Зеленский ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях". Соответствующее заявление глава государства сделал во время совместной пресс-конференции во Львове, в которой также приняли участие президенты Литвы и Польши.
Просто поддержки Украины от коллег НАТО недостаточно. Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе, мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что в конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о членстве в НАТО в ускоренном порядке.
Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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