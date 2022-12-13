  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:40
148
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях"

0 0

Киев надеется на вступление в военный альянс в скором времени.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего, чем слова об "открытых дверях". Соответствующее заявление глава государства сделал во время совместной пресс-конференции во Львове, в которой также приняли участие президенты Литвы и Польши.

Просто поддержки Украины от коллег НАТО недостаточно. Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе, мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о членстве в НАТО в ускоренном порядке.

Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии