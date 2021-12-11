Зеленский заявил о сохранении вероятности госпереворота

Глава Украины рассказал о сохраняющейся угрозе попытки смены политического режима.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о сохранении вероятности государственного переворота. Такими сведениями глава страны поделился с журналистами местного телеканала "1+1". Он добавил, что на данный момент не готов об этом говорить с прессой. Политик отметил, что рад тому, что гражданское общество не поддерживает дестабилизационные шаги, которые принимают радикальные группировки. Также он счастлив, что на этот раз такая угроза была заранее обнаружена. В Киеве за ситуацией следят "очень тщательно".

Я думаю, что у людей глобально планы не поменялись. Я думаю, что некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших стратегических партнеров, отдельные имели диалоги, получили определенные сигналы, я думаю, что чуточку изменили свои планы. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский рассказал журналистам о том, что получил информацию о готовящемся 1 декабря государственном перевороте на Украине. Он добавил, что к преступлению якобы причастен бизнесмен Ринат Ахметов, а также российские и украинские граждане. С понедельника СБУ возбудила уголовное дело.

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Фото и видео: YouTube / ТСН