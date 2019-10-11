Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину

Владимир Зеленский заявил, что не "потеряет корону", если первым позвонит Владимиру Путину. Именно с инициативы президента Украины состоялся первый диалог между политиками. Об этом написали "РИА Новости"
Все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет
отметил политик
Зеленский заявил, что его первые шаги стали начало урегулирования конфликта на Донбассе. Основной задачей властей страны является прекращение военного конфликта. С июля главы государств обсуждали возможность обмена пленными военными, диалог продолжился в сентябре.
Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию.
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )