Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину

По словам политика, именно Украина начала диалог по стабилизации ситуации на Донбассе.

Владимир Зеленский заявил, что не "потеряет корону", если первым позвонит Владимиру Путину. Именно с инициативы президента Украины состоялся первый диалог между политиками. Об этом написали "РИА Новости"

Все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет отметил политик

Зеленский заявил, что его первые шаги стали начало урегулирования конфликта на Донбассе. Основной задачей властей страны является прекращение военного конфликта. С июля главы государств обсуждали возможность обмена пленными военными, диалог продолжился в сентябре.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию.

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