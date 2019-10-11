Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию

Он не снимает с властей вины за то, что людям приходиться подрабатывать в России и других странах.

Владимир Зеленский обвинил украинские власти в том, что жители страны едут в Россию на заработки. Об этом сообщили в ТАСС. По данным издания, президент Украины добавил, что неправильным было бы запретить гражданам работать за границей.

Он видит проблему в тех условиях, которые чиновники создали для украинцев.

Я думаю, что, если они едут в Россию работать, первое - виноваты мы. Ну, виноваты мы про власть, про в целом ситуацию, потому что, если у нас нет альтернативы, то есть обе стороны виноваты объяснил спикер

Зеленский уточнил, что создалась ситуация, в которой украинцы не могут найти альтернативное решение. Им приходится отправляться в соседнюю страну, чтобы заработать больше. Политик считает, что единственным положительным фактором в сложившейся обстановке является то, что украинцы на территории России могут рассказать правду о делах в стране.

Согласно официальным источникам на Украине, за границей работает пятая часть населения страны: это от 7 до 9 миллионов человек. Из них только 3 миллиона трудятся за пределами государства на постоянной основе. Остальные - получают подработки время от времени.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский отказался публиковать стенограмму переговоров с Путиным.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Зе!Президент