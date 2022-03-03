Зеленский: первые из 16 тысяч иностранных наемников едут воевать за Украину

Украинский президент рассказал, что европейские добровольцы защищают свободу Киева.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что первые из 16 тысяч иностранных наемников едут воевать за Украину. Такое заявление на брифинге с журналистами 3 марта сделал глава государства. По словам политика, киевские власти уже встречают зарубежных добровольцев, которые идут защищать страну Восточной Европы.

Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что президент Владимир Путин и Вооруженные силы России с утра 24 февраля ведут специальную военную операцию на территории Украины. Такое решение принято после просьбы руководства Донецкой и Луганской народных республик о помощи. Задачей для Минобороны РФ станет защита граждан ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Зеленский пригрозил России репарацией и контрибуцией.

Фото и видео: Facebook / Володимир Зеленський