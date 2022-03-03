Зеленский пригрозил России репарацией и контрибуцией

Президент Украины рассказал о том, что Россия возместит киевскому режиму все.

Владимир Зеленский пригрозил России. Украинский президент считает, что российским гражданам пора выучить такие понятия, как контрибуция и репарации из-за происходящей на территории соседнего государства специальной военной операции. Такое мнение глава страны высказал на брифинге с журналистами от 3 марта.

Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слово "репарации" и "контрибуции". Вы возместите всё, всё нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца в полном объеме. Владимир Зеленский, президент Украины

Вооруженные силы РФ продолжают брать под контроль населенные пункты на Украине. В настоящее время Минобороны РФ совместно с ДНР и ЛНР захватили территории Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка. Армия взяла под полный контроль Херсон, Чистополье, Новополтавку, Жовтневое, Балаклею. Аналогичная ситуация сложилась в зоне Чернобыльской АЭС. Силы Донецкой народной республики практически заблокировали украинских силовиков вокруг Мариуполя.

Зеленский: все крупные города Украины заблокированы.

Фото и видео: Facebook / Володимир Зеленський