Зеленский заявил, что его участие в G20 зависит от состава участников

Украинский президент поблагодарил главу Индонезии за приглашение на мероприятие.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии будет зависеть от состава участников мероприятия, а также исходя из ситуации с безопасностью в стране. Соответствующей информацией глава государства поделился со своим коллегой Джоко Видодо, который прибыл в Киев с рабочим визитом. После этого иностранный политик должен посетить Москву. Джоко Видодо станет первым азиатским лидером, который с момента проведения специальной военной операции РФ на Украине в ходе одной поездки побывает сразу и в Киеве, и в Москве. В конце своего общения с Зеленским глава Индонезии пригласил его принять участие в саммите.

Благодарен вам за личное приглашение…конечно, я принимаю это предложение. Участие будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и состава участников саммита. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что международный саммит G20 состоится 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України