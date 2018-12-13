Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента. Об этом информируют в пресс-службе президента Украины.
В ходе встречи с бойцами Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения военнослужащих.
Глава государства пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений
сказано в сообщении
Также президент Украины заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Напомоним, что во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей.
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