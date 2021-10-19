Зеленский выступил против запрета фильмов из-за актеров, попавших под санкции

Глава Украины привел в пример сериал "Сваты".

Зеленский выступил против запрета старых фильмов с участием актеров, попавших под санкции. Такое заявление украинский президент сделал в эфире местного телеканала ICTV. По мнению политика, кино не должно страдать из-за позиций артистов. При этом Зеленский поддерживает введение ограничений в отношении Михаила Пореченкова, которые были введены из-за его поездки на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Как поступить с фильмом, где есть, например, Ахеджакова, которая снималась в советском фильме, которая там стоит рядом с актером, который запрещен на Украине, а она поддерживает независимость Украины? Она же не виновата, что фильм был снят 30 лет назад? Владимир Зеленский, украинский президент

Зеленский привел в пример сериал "Сваты", созданный студией "Квартал 95". По словам президента, один из участников актерской группы получил временный запрет на въезд на территорию Украины (на три года) из-за высказываний по поводу Крыма. Решение о введении против актера санкций Зеленский счел правильным решением, но он не видит необходимости запрета сериала в стране.

Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Свобода слова на ICTV