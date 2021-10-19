Президент Украины назвал условие, по которому Киев стал бы членом ЕС "еще вчера".

Украинский президент Владимир Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала ICTV. По словам политика, если бы все зависело от решения руководства Евросоюза в Брюсселе, то Киев стал бы участником ЕС "уже вчера".

Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни Шарлю Мишелю, у нас до этого было много встреч с Шарлем Мишелем. У нас прекрасные отношения. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Зеленского, сейчас проблема в евроинтеграции наблюдается на уровне отдельных государств. В Киеве подчеркнули, что многие один на один выступают "за" идею присоединения Украины, но при этом у них есть вопросы с какой-то другой страной. Украина занимается подготовкой деклараций со странами ЕС. Это позволит точно понимать, кто уже сейчас готов принять Киев в состав ЕС. Документы подписали уже четыре государства, еще три - на подходе. В общей сложности убедить нужно 27 стран-участниц.

Зеленский пообещал перезапустить в ближайшие недели Конституционный суд.

Видео: YouTube / Свобода слова на ICTV